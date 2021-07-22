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محمية غيديز.. جنة الطيور ومملكة الفلامنغو في إزمير التركية

تعد محمية غيديز في إزمير غربي تركيا أكبر محمية طبيعية في البلاد، وتضم المحمية قرابة 300 نوع من الطيور إضافة إلى أنواع من الأسماك والسلاحف والأحياء البحرية الأخرى.
22/7/2021
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