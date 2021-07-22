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ما وراء الخبر ــ سد النهضة.. إثيوبيا مستعدة لاتفاق "غير نهائي" فهل توافق القاهرة والخرطوم؟

ناقشت حلقة (2021/7/22) من برنامج “ما وراء الخبر” التطور الحاصل في أزمة سد النهضة، إذ أعلنت إثيوبيا استعدادها للعودة إلى التفاوض على توقيع “اتفاق غير نهائي” بشأن تعبئة وتشغيل السد.
22/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202111:18 PM (مكة المكرمة)
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