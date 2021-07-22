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لبنان.. عيد الأضحى في ظل أزمة اقتصادية حادة

يحلّ عيد الأضحى على اللبنانيين هذا العام في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد. وقد اضطر كثير من اللبنانيين إلى تغيير عاداتهم ونمط احتفالهم بالعيد.
22/7/2021
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