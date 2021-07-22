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قتلى وجرحى في قصف للنظام السوري على بلدة إبلين بريف إدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا أن 7 مدنيين من عائلة واحدة قتلوا وأصيب آخرون في قصف لقوات النظام على قرية إبلين في ريف إدلب.