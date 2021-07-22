search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:09
علماء يحذرون من ارتفاع درجة حرارة الكوكب خلال القرن الحالي
تشهد مناطق مختلفة من العالم فيضانات وحرائق غابات وظواهر طبيعية أخرى تسببت في موت العشرات وأحدثت أضرارا مادية كبيرة، ويحذر علماء من أن التغيرات في مناخ الأرض بدأت تشهد تسارعا ملحوظا بفعل عوامل عديدة.
21/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
طالبان في "وضعية دفاعية" خلال العيد والقوات الأفغانية تصد الهجمات
play
02:06
تعرف على قبائل البانتو والنوبيون الأشهر في أوغندا
play
03:25
هدنة غير معلنة تتيح للأفغان فرصة للاحتفال بالعيد
play
02:10
قبيل تولي رئيسي الحكم رسميا في إيران.. قرار يثير المخاوف بشأن مفاوضات الملف النووي
play
02:38
مقاطع حول هذه القصة
طالبان في "وضعية دفاعية" خلال العيد والقوات الأفغانية تصد الهجمات
play
02:06
تعرف على قبائل البانتو والنوبيون الأشهر في أوغندا
play
03:25
هدنة غير معلنة تتيح للأفغان فرصة للاحتفال بالعيد
play
02:10
قبيل تولي رئيسي الحكم رسميا في إيران.. قرار يثير المخاوف بشأن مفاوضات الملف النووي
play
02:38
المزيد من التقارير الإخبارية
طالبان في "وضعية دفاعية" خلال العيد والقوات الأفغانية تصد الهجمات
تعرف على قبائل البانتو والنوبيون الأشهر في أوغندا
هدنة غير معلنة تتيح للأفغان فرصة للاحتفال بالعيد
قبيل تولي رئيسي الحكم رسميا في إيران.. قرار يثير المخاوف بشأن مفاوضات الملف النووي
الأكثر قراءة
توعد بتفجير السد الإثيوبي.. عمر سليمان الصندوق الأسود حيا وميتا
"الإله لا يلعب بالنرد".. من هو إله أينشتاين الذي يقصده؟
بعد كم ساعة من الذبح ينصح بتناول لحم الأضحية؟
بعد فضيحة التجسس الأخيرة.. نظرة على التقنية المستخدمة في برنامج التجسس الإسرائيلي الأشهر في العالم “بيغاسوس”