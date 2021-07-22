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02:09

علماء يحذرون من ارتفاع درجة حرارة الكوكب خلال القرن الحالي

تشهد مناطق مختلفة من العالم فيضانات وحرائق غابات وظواهر طبيعية أخرى تسببت في موت العشرات وأحدثت أضرارا مادية كبيرة، ويحذر علماء من أن التغيرات في مناخ الأرض بدأت تشهد تسارعا ملحوظا بفعل عوامل عديدة.
21/7/2021
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