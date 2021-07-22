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تونس تعيش على وقع ارتفاع غير مسبوق في عدد إصابات ووفيات كورونا

تعيش تونس على وقع ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، وهو ما جعلها تتصدر معدل الوفيات على المستوى العربي والأفريقي. وقد ألقت الأزمة الصحية بظلالها على الواقع السياسي.
22/7/2021
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