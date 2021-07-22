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تعرف على قبائل البانتو والنوبيون الأشهر في أوغندا

عرفت قبائل عديدة في أوغندا نهر النيل منذ آلاف السنين وظلت تعتمد عليه في معاشها ونمط حياتها. البانتو والنوبيون من أشهر القبائل المنتشرة في شرق البلاد ووسطها وشمالها.