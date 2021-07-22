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49:22
بلا حدود- مع خبير اللقاحات علي فطوم
استضافت حلقة (2021/7/21) من برنامج “بلا حدود” خبير اللقاحات الأستاذ في جامعة ميشيغان علي فطوم للحديث حول عدم وضوح المدى الزمني للمناعة المكتسبة عقب أخذ جرعتي اللقاحات.
21/7/2021
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