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بلا حدود- مع خبير اللقاحات علي فطوم

استضافت حلقة (2021/7/21) من برنامج “بلا حدود” خبير اللقاحات الأستاذ في جامعة ميشيغان علي فطوم للحديث حول عدم وضوح المدى الزمني للمناعة المكتسبة عقب أخذ جرعتي اللقاحات.