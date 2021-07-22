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السودان لا يمانع في مفاوضات بوساطة أفريقية بشأن سد النهضة

يدفع السودان نحو عودة مفاوضات سد النهضة بوساطة الاتحاد الأفريقي، لكنه يشترط أن تكون بمنهجية جديدة وأن توسَّع دائرة الأطراف الدولية المشاركة فيها. ومن جهتها لا تمانع إثيوبيا في السعي لاتفاق مربح.
22/7/2021
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