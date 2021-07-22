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56:42
الحصاد (2021/7/21)
تناول حسن جمول في “الحصاد” (2021/7/21) العديد من المواضيع منها: إثيوبيا تتحدث عن حل لأزمة سد النهضة في متناول اليد إذا جرت المفاوضات بنية حسنة. طهران تؤكد أن لا تفاوض جديدا في فيينا إلا في عهد رئيسي.
21/7/2021
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