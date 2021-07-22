56:42

الحصاد (2021/7/21)

تناول حسن جمول في “الحصاد” (2021/7/21) العديد من المواضيع منها: إثيوبيا تتحدث عن حل لأزمة سد النهضة في متناول اليد إذا جرت المفاوضات بنية حسنة. طهران تؤكد أن لا تفاوض جديدا في فيينا إلا في عهد رئيسي.