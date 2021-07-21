02:10

هدنة غير معلنة تتيح للأفغان فرصة للاحتفال بالعيد

لم يفوت الأفغان فرصة الهدنة غير المعلنة وغير المتفق عليها بين أطراف الحرب في بلادهم، ليخرجوا للشوارع ويحتفلوا بعيد الأضحى المبارك، محاولين التغلب على الأحزان والمخاوف التي ظلت تسيطر عليهم حتى أيام مضت