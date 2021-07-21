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معظمهم في ألمانيا.. ارتفاع عدد وفيات الفياضات غربي أوروبا إلى 200 شخص

ارتفع عدد من لقوا حتفهم جراء الفيضانات غربي أوروبا إلى حوالي 200 شخص، معظمهم في ألمانيا. ورغم مرور أيام على الفيضانات التي غمرت عشرات البلدات غربي ألمانيا.