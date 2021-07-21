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قبيل تولي رئيسي الحكم رسميا في إيران.. قرار يثير المخاوف بشأن مفاوضات الملف النووي

في خطوة لا تدعو للتفاؤل وتزيد الغموض والتعقيد حول مفاوضات الملف النووي في إيران الجارية منذ 6 أشهر؛ أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني رفض كل ما تم التوصل إليه بهذه المفاوضات.