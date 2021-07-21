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طالبان تفرج عن العشرات من قوات الحكومة الأفغانية

أفرجت حركة طالبان بمناسبة عيد الأضحى المبارك عن العشرات من قوات الحكومة الأفغانية، وتزامنت هذه الخطوة مع استئناف مباحثات الدوحة بين فرقاء الأزمة وتصريحات روسية تشيد بطالبان.