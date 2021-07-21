البث الحي
03:01

طالبان تفرج عن العشرات من قوات الحكومة الأفغانية

أفرجت حركة طالبان بمناسبة عيد الأضحى المبارك عن العشرات من قوات الحكومة الأفغانية، وتزامنت هذه الخطوة مع استئناف مباحثات الدوحة بين فرقاء الأزمة وتصريحات روسية تشيد بطالبان.
20/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

عالم آثار ياباني يتتبع حضارات الأناضول منذ 40 عامًا

01:30
(الجزيرة)

أيتام سوريون يقضون أول أيام العيد في المقبرة

02:22
(الجزيرة)

اليمن.. الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب والحرب ما زالت مستمرة

02:20
(الجزيرة)

معظمهم في ألمانيا.. ارتفاع عدد وفيات الفياضات غربي أوروبا إلى 200 شخص

02:37
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

عالم آثار ياباني يتتبع حضارات الأناضول منذ 40 عامًا

01:30
(الجزيرة)

أيتام سوريون يقضون أول أيام العيد في المقبرة

02:22
(الجزيرة)

اليمن.. الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب والحرب ما زالت مستمرة

02:20
(الجزيرة)

معظمهم في ألمانيا.. ارتفاع عدد وفيات الفياضات غربي أوروبا إلى 200 شخص

02:37
المزيد من التقارير الإخبارية

عالم آثار ياباني يتتبع حضارات الأناضول منذ 40 عامًا

(الجزيرة)

أيتام سوريون يقضون أول أيام العيد في المقبرة

(الجزيرة)

اليمن.. الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب والحرب ما زالت مستمرة

(الجزيرة)

معظمهم في ألمانيا.. ارتفاع عدد وفيات الفياضات غربي أوروبا إلى 200 شخص

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

توعد بتفجير السد الإثيوبي.. عمر سليمان الصندوق الأسود حيا وميتا

عمر سليمان عاش غامضا يحمل أسرار بلاده وتوفي في جو أكثر غموضا (رويترز)
logo

"الإله لا يلعب بالنرد".. من هو إله أينشتاين الذي يقصده؟

اشتهر بفيديوهاته الظريفة.. لهذا استقبل الكاظمي الشاب العراقي الذي هدد بالانتحار إذا لم يستجب بايدن لطلبه

الكاظمي (يسار) لدى استقباله الشاب علي عادل (مواقع التواصل)

هل أنت منهم؟.. الكثير من القهوة والشاي يؤذي الكلى لدى فئة معينة