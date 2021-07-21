23:43

بكسر التاء- ريادة الأعمال وإدارة المشاريع.. عالم جديد للنساء

تناقش الحلقة التحديات التي تواجهها النساء العربيات لدخول مجال ريادة الأعمال، في ظل احتكاره من قبل الرجل لسنوات طويلة، وبحضور رائدات أعمال في مجالات الأزياء والبيئة والتكنولوجيا والخدمات.