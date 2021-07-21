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بريطانيا.. هل يهدد مشروع قانون الجنسية والحدود مبدأ اللجوء؟

ناقش البرلمان البريطاني في قراءة ثانية مشروع قانون الجنسية والحدود الذي تقول وزيرة الداخلية البريطانية إنه يستهدف منع وصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا والتصدي للمهربين.