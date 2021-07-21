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03:36
بحيرة فيكتوريا رافد أساسي لاقتصاد أوغندا.. ما الذي تعرفه عنها؟
تشكل بحيرة فيكتوريا إحدى البحيرات العظمى الأفريقية بداية ومنبع النيل الأبيض الرافد الأساسي لنهر النيل، وتقع البحيرة بين كينيا وأوغندا وتنزانيا وتعتبر رافدا أساسيا لاقتصاد أوغندا.
21/7/2021
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