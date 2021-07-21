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اليوم العالمي للشطرنج.. لعبة تعزز قيم التسامح والمساواة

احتفل العالم أمس الثلاثاء باليوم العالمي للعبة الشطرنج الذي أقرته الأمم المتحدة، وتقول المنظمة إن لهذه اللعبة أهمية خاصة لمساهمتها في تعزيز قيم التسامح والمساواة وكونها لعبة مشبعة بالثقافة والفكر.