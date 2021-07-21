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اليمن.. الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب والحرب ما زالت مستمرة

استقبل اليمنيون عيد الأضحى المبارك، للعام السابع، في ظل استمرار حرب مشتعلة في البلاد خلّفت معاناة إنسانية ووضعا معيشيا صعبا.