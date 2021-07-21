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السياح يتدفقون مجددا إلى محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق

عاد السياح للتدفق مجددا إلى محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مع تخفيف القيود التي فُرضت بسبب جائحة كورونا. وقالت مديرية السياحة في المحافظة إنها استقبلت أكثر من 100 ألف سائح منذ بداية هذا العام.