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إثيوبيا تصر على أن سد النهضة لا يضر مصالح أحد.. والخرطوم والقاهرة تتمسكان باتفاق ملزم ومرض

رغم تطمينات إثيوبيا بأن سد النهضة لن يضر مصالح أي من الدول المرتبطة به، وأن الملء الثاني للسد يعد أكبر دليل على ذلك؛ شددت كل من القاهرة والخرطوم على تمسكهما باتفاق مرض وملزم يضمن حقوق الجميع.
21/7/2021
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