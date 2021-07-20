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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/20)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/20) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتفال بعيد الأضحى والصلاة، كما رصدت التفاعل مع رحلة قام بها جيف بيزوس وصلت إلى حافة الفضاء الخارجي عبر المركبة نيو شيبرد.