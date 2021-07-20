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مواقف أميركية وإيرانية متباينة قبل العودة إلى التفاوض

تبدي الولايات المتحدة وإيران مواقف متباينة قبل العودة إلى طاولة التفاوض، وبينما الخارجية الأميركية تؤكد أن العقوبات المفروضة على إيران تبقى قائمة ما لم يتم رفعها بالدبلوماسية، تتهم طهران واشنطن..