02:43

ملف تبادل السجناء.. قنبلة جديدة تهدد بانهيار مفاوضات النووي بين واشنطن وطهران

ظهر ملف تبادل السجناء على السطح بين واشنطن وطهران ليشكل قنبلة جديدة قد تؤدي إلى تفجير مفاوضات العودة للاتفاق النووي بينهما،وتؤكد طهران أن مفاوضات تبادل السجناء كانت تجري بشكل منفصل عن الملف النووي.