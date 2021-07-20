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ما وراء الخبر ــ مآلات التصعيد بين واشنطن وطهران بشأن ملف السجناء

تناولت حلقة (2021/7/20) من برنامج ” ما وراء الخبر” أسباب تصاعد الجدل بين واشنطن وطهران على خلفية أسباب رفض إيران ربط ملف تبادل السجناء بملف الاتفاق النووي، وإصرار الإدارة الأميركية على هذا الأمر.
20/7/2021-|آخر تحديث: 20/7/202110:41 PM (مكة المكرمة)
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