24:40

ما وراء الخبر ــ مآلات التصعيد بين واشنطن وطهران بشأن ملف السجناء

تناولت حلقة (2021/7/20) من برنامج ” ما وراء الخبر” أسباب تصاعد الجدل بين واشنطن وطهران على خلفية أسباب رفض إيران ربط ملف تبادل السجناء بملف الاتفاق النووي، وإصرار الإدارة الأميركية على هذا الأمر.