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24:40
ما وراء الخبر ــ مآلات التصعيد بين واشنطن وطهران بشأن ملف السجناء
تناولت حلقة (2021/7/20) من برنامج ” ما وراء الخبر” أسباب تصاعد الجدل بين واشنطن وطهران على خلفية أسباب رفض إيران ربط ملف تبادل السجناء بملف الاتفاق النووي، وإصرار الإدارة الأميركية على هذا الأمر.
20/7/2021
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آخر تحديث: 20/7/2021
10:41 PM (مكة المكرمة)
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