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كاميرا الجزيرة تتجول في موقع التفجير الذي استهدف سوقا بمدينة الصدر

جالت كاميرا الجزيرة في موقع التفجير الذي استهدف سوقا بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات عشية عيد الأضحى، كما نقلت شهادة أحد سكان المنطقة عن التفجير.