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01:27
سن السكاكين.. مهنة قديمة متوارثة في مصر تزدهر قبيل عيد الأضحى
داخل أقدم ورشة لسن وتصنيع السكاكين بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة يسعى وائل عاشور للحفاظ على مهنة أجداده التي توارثها أفراد عائلته على مدار 100 عام حتى وصلت إليه وهي سن السكاكين.
20/7/2021
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