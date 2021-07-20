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تعرف على خصائص الملء الثاني لسد النهضة

يبلغ ارتفاع منسوب قاع نهر النيل عند سد النهضة نحو 500 متر عن سطح البحر، ومع ارتفاع السد بنحو 150 مترا سيكون أقصى منسوب للمياه في السد هو 645 مترا وأقصى منسوب للتخزين هو 640 مترا فوق سطح البحر.