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النشاط السياحي يعود لدهوك بعد تخفيف قيود كورونا

عاد السياح للتدفق مجددا على محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مع تخفيف القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا. وقالت مديرية السياحة في المحافظة إنها استقبلت أكثر من 100 ألف سائح منذ بداية هذا العام.