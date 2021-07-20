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الحصاد 2021/7/19

سلطت فدى باسيل الضوء في حصاد 2021/7/19 على التفجير الذي هز مدينة الصدر بالعراق عشية الوقوف بعرفة وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، كما ناقشت تداعيات إعلان إثيوبيا عن اكتمال التعبئة الثانية لسد النهضة،