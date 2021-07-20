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02:20
البرلمان البريطاني يناقش مشروع قانون الجنسية والحدود
يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون الجنسية والحدود الذي تقول وزيرة الداخلية البريطانية إنه يستهدف منع وصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا والتصدي للمهربين.
20/7/2021
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