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إستراتيجية الحكومة البريطانية لرفع الإغلاق العام

عتمدت الحكومة البريطانية في إستراتيجيتها لرفع الإغلاق العام على حملة لقاحات شهدت تطعيم نحو 90‎%‎ من البريطانيين، مما أدى إلى تراجع ملموس في عدد الوفيات. وتعول الحكومة على إيقاف الفيروس.
19/7/2021
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