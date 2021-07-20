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إستراتيجية الحكومة البريطانية لرفع الإغلاق العام

عتمدت الحكومة البريطانية في إستراتيجيتها لرفع الإغلاق العام على حملة لقاحات شهدت تطعيم نحو 90‎%‎ من البريطانيين، مما أدى إلى تراجع ملموس في عدد الوفيات. وتعول الحكومة على إيقاف الفيروس.