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02:57

إثيوبيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف محايد من سد النهضة

دعت إثيوبيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف محايد، كمراقب للعملية التفاوضية في ما يخص سد النهضة. بدوره طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي بدفعَ التفاوض بشأن سد النهضة للوصول لاتفاق.
20/7/2021
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