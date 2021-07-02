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نبذة موجزة عن قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان

تتمركز قاعدة باغرام العسكرية على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الأفغانية كابل، وهي قاعدة بناها السوفيات في خمسينيات القرن الماضي قبل أن يحولوها لمركز عملياتهم الرئيسي عند احتلالهم أفغانستان.