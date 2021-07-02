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مؤسسة ترامب تواجه تهما متعلقة بالاحتيال والتهرب الضريبي

وجّه المدعي العام في مانهاتن بمدينة نيويورك تهمًا جنائية لمؤسسة ترامب ومديرها المالي ألين وايسل بيرغ تتعلق بمزاعم بشأن الاحتيال والتهرب الضريبي، ودفع محامو المؤسسة برفض جميع التهم.