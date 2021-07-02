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02:29

في ذكرى الثالث من يوليو.. النظام المصري يستعرض مدنا أنشأها بعشرات المليارات

استعرض النظام المصري في ذكرى الثالث من يوليو/تموز بعض المشاريع الضخمة التي أنجزها، وكلفت خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات، مثل مشروع “العاصمة الإدارية الجديدة”.
2/7/2021
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