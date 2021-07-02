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عائلات معتقلين سوريين تتعرض للابتزاز مقابل وعود بالإفراج عنهم

التقت كاميرا الجزيرة عائلات معتقلين سوريين سابقين، اضطُروا لدفع مبالغ مالية للنظام وأجهزته الأمنية مقابل معلومات عن أبنائهم وأقاربهم المعتقلين، أو وعود بالإفراج عنهم.