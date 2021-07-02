البث الحي
02:29

سبعيني أردني يكرس حياته لصيانة المصاحف والكتب القديمة

كرس السبيعيني الأردني محمد سالم العياصرة 50 عاما من عمره في جمع المصاحف والكتب القديمة حفاظا عليها، حيث اهتم العياصرة بصيانة آلاف المصاحف والكتب وتحسينها، ثم توزيعها بالمجان لمن يحتاجها.
2/7/2021
مقاطع حول هذه القصة

قائمة الأكاديمية تضم مخرجين ومخرجات عربا وشخصيات من عرقيات مختلفة

(الجزيرة)

مُسن موريتاني معاق حركياً يكافح من أجل بناء منازل لذوي الاحتياجات الخاصة

02:56
(الجزيرة)

انتهاء جولة جديدة من المفاوضات الليبية بجنيف دون نتائج تذكر

02:00
(الجزيرة)

المشهد السياسي في مصر انقلب بشكل كامل منذ عزل مرسي

02:27
مقاطع حول هذه القصة

قائمة الأكاديمية تضم مخرجين ومخرجات عربا وشخصيات من عرقيات مختلفة

(الجزيرة)

مُسن موريتاني معاق حركياً يكافح من أجل بناء منازل لذوي الاحتياجات الخاصة

02:56
(الجزيرة)

انتهاء جولة جديدة من المفاوضات الليبية بجنيف دون نتائج تذكر

02:00
(الجزيرة)

المشهد السياسي في مصر انقلب بشكل كامل منذ عزل مرسي

02:27
المزيد من البرامج

قائمة الأكاديمية تضم مخرجين ومخرجات عربا وشخصيات من عرقيات مختلفة

مُسن موريتاني معاق حركياً يكافح من أجل بناء منازل لذوي الاحتياجات الخاصة

(الجزيرة)

انتهاء جولة جديدة من المفاوضات الليبية بجنيف دون نتائج تذكر

(الجزيرة)

المشهد السياسي في مصر انقلب بشكل كامل منذ عزل مرسي

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

خطة للنوم والغذاء لتبدو أقل من عمرك الحقيقي في شهرين فقط

الغذاء ونمط الحياة يؤديان إلى انخفاض العمر البيولوجي بمقدار 3.23 سنوات (بيكسابي)

بسبب خلل حراري في الغلاف الجوي.. كوكب الأرض يتجه نحو كارثة بيئية

اختزان الحرارة في الغلاف الجوي للأرض غير مسبوق (شترستوك)

مفاوضات صعبة ومستمرة.. هل فُصّلت القاعدة الدستورية ليترشح حفتر ونجل القذافي؟

سيف الإسلام القذافي (يمين) وخليفة حفتر قد يستفيدان من بنود في القاعدة الدستورية تسمح بترشحهما (وكالات)

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تأكل السمك مدة شهر كامل؟