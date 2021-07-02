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سبعيني أردني يكرس حياته لصيانة المصاحف والكتب القديمة

كرس السبيعيني الأردني محمد سالم العياصرة 50 عاما من عمره في جمع المصاحف والكتب القديمة حفاظا عليها، حيث اهتم العياصرة بصيانة آلاف المصاحف والكتب وتحسينها، ثم توزيعها بالمجان لمن يحتاجها.