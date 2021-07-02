02:30

خطة لترميم المدينة القديمة في العاصمة الليبية

وضع جهاز إدارة المدن التاريخية في ليبيا خطة لترميم وصيانة المدينة القديمة في العاصمة طرابلس، التي تمتد على مساحة 48 هكتارا. وتهدف العملية إلى إنقاذ مساكن وأبنية تعود لحقبتي العثمانيين والإيطاليين.