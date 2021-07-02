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بينترست تحظر إعلانات إنقاص الوزن.. لماذا؟

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “بينترست” (Pinterest) حظر كل الإعلانات المتعلقة بإنقاص الوزن، وبررت المنصة قرارها بالأضرار البدنية والنفسية التي تسببها هذه الإعلانات للمستخدمين.