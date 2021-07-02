03:01

بايدن يزور فلوريدا عقب انهيار مبنى سكني ليواسي أهالي الضحايا

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن بلدة سيرف سايد بولاية فلوريدا التي انهار فيها مبنى سكنيا ليشكر فرق الإنقاذ والبحث، وليواسي أهالي الضحايا والمفقودين، في حين لا تزال أسباب الانهيار غير معلومة.