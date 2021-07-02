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اليوكاتا.. زي تقليدي ياباني مخصص لفصل الصيف

اليوكاتا زي تقليدي ياباني ونوع من أنواع الكيمونو المصنوع من القطن أو الكتّان، يتم ارتداؤه في الصيف لتميزه بأقمشته الخفيفة المريحة التي تصبغ حتى اليوم يدويا. ويعرفنا التقرير على فنون صباغة هذه الأقمشة.