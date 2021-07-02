53:00

الحصاد (2021/7/1)

تابع حسن جمول في الحصاد (2021/7/1) العديد من المواضيع، كان من أبرزها: استبعاد مسؤولين أوروبيين وروس عودة المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن قبل أسبوع.