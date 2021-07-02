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الأمم المتحدة تمدد جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش تمديد أعمال الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف يوما واحدا. بالمقابل عبر برلمانيون وقادة عسكريون في طرابلس عن تحفظهم على أي نتائج لملتقى حوار جنيف.