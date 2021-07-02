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إسرائيل.. الجرائم ضد عرب 48 تصل إلى القتل

نقلت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر في الشرطة قولها إن منفذي الجرائم التي تصل أحيانا إلى قتل مواطنين عرب في إسرائيل، معظمهم من المتعاونين مع جهاز المخابرات الداخلية المعروف بالشاباك.

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