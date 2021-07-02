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آلاف اللاجئين من إقليم تيغراي الإثيوبي ينتظرون نقلهم لمخيمات داخل السودان

يعاني لاجئون من إقليم تيغراي الإثيوبي من ظروف إنسانية صعبة، وتشير تقارير دولية إلى أن أكثر من 8 آلاف من هؤلاء اللاجئين ينتظرون نقلهم لمخيمات مجهزة داخل السودان. وتم ترحيل أكثر من 42 ألفا لمخيمي أم راك