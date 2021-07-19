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22:01
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/18)
رصدت نشرة- نشرتكم (2021/7/18) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع اقتحام الثامن من ذي الحجة والذي تصدر قائمة الترند في عدة دول عربية تزامنا مع اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
18/7/2021
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