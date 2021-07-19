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مهن موسمية مؤقتة تزدهر في عيد الأضحى المبارك بالمغرب

تزدهر خلال عيد الأضحى في المغرب مهن موسمية مؤقتة تشكل مصدر رزق لأصحابها، وأغلبهم من الشباب، أبرزها شحذ السكاكين بالطرق التقليدية، وبيع مختلف لوازم العيد.
19/7/2021
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