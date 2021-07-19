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مزارعون سودانيون يشتكون حرمانهم من زراعة أراضيهم خلف بحيرة سد الروصيرص

أدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الري السودانية في سد الروصيرص لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة إلى حرمان مئات المزارعين من زراعة أراضيهم خلف بحيرة السد.