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ما وراء الخبر ــ بعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.. ما خيارات مصر والسودان؟

ناقشت حلقة (19/7/2021) من برنامج “ما وراء الخبر” تداعيات أزمة سد النهضة في ضوء إعلان الحكومة الإثيوبية رسميا الانتهاء من مرحلة الملء الثاني للسد الذي تبنيه على النيل الأزرق.